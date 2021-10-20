Социальных работников поздравили с профессиональным праздником

Вчера, в министерстве труда, социального обеспечения и миграции состоялся праздник, посвященный дню социального работника и работников профсоюзов.

С профессиональным праздником соцработников поздравили министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев .

Кудайберген Базарбаевич отметил, что день социального работника отмечается в знак признания работы людей, профессия которых невозможна без милосердия и сострадания.

"На социальных работников возложена большая ответственность и колоссальная нагрузка. Они предоставляют населению социальные, социально-медицинские, психологические, реабилитационные и другие виды услуг. Ваши текущие обязанности связаны с людьми с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми гражданами, безработными, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и детьми. В настоящее время министерство полностью выполняет все виды гарантированных услуг. Более 1 миллиона человек на сегодня получают различные социальные льготные и услуги, - сказал министр.