Как борцы с фейками сами запускают "уток"

Казалось бы, тема прослушки в Кыргызстане была полностью исчерпана. По ней прошлись все, кому не лень: политики, депутаты, общественные деятели и энпэошники.

Однако журналисты из издания Temirov Live KG, решили, что шоу должно продолжаться и реанимировали дискуссию по поводу прослушки. Залили в соцсети видео, в котором они якобы удаляют найденное в своем офисе прослушивающее оборудование.

И, понятное, дело здорово хайпанули несмотря на то, что видеоролик, призванный стать доказательством того, что журналистов прослушивают, выглядит постановочным. Хотя бы из-за того, что при извлечении устройства в руках главного редактора Temirov Live KG, бывшего редактора издания Facktchek.kg, специализирующегося на разоблачении фейков, Болота Темирова совершенно новый секатор. Нельзя сказать, что этот садовый инструмент есть в каждой редакции.

Кроме того, из объяснений к видео непонятно, как вообще журналисты догадались, что под одной из потолочных плит в их офисе спрятано какое-то устройство? Почему именно сейчас, а не раньше или позже? Что, в принципе, подтолкнуло к таким подозрениям? Также непонятно, почему, заподозрив прослушку, они не подумали вызвать милицию, чтобы провести ее изъятие официально.

Впрочем, наверное, в Temirov Live KG и сами поняли, насколько неубедительной и глупой получилась эта история, поскольку в итоге отреклись от собственных заявлений.