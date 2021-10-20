Забавный способ справиться со стрессом от COVID-19 нашли ученые

Новое исследование ученых из Американской психологической ассоциации показало, что юмор может помочь справиться со стрессом, связанным с COVID-19. TengriMIX расскажет, как мемы способны облегчить тревожность из-за пандемии.

Психологи сообщают, что люди чувствуют себя спокойными и довольными после просмотра нескольких забавных мемов о COVID-19. После просмотра мемов участники исследования почувствовали себя более способными справляться с продолжающейся пандемией.

"По мере того как продолжалась пандемия, мне становилось все интереснее и интереснее, как люди используют социальные сети, в частности мемы, как способ думать о пандемии. Мы обнаружили, что просмотр всего трех мемов может помочь людям справиться со стрессом, связанным с жизнью во время глобальной пандемии", - объясняет ведущий автор исследования Джессика Галл Мирик.

В ходе исследования ученые опросили 748 человек в возрасте от 18 до 88 лет в декабре прошлого года. Исследователи поставили цель определить, могут ли мемы влиять на различные чувства, связанные с COVID-19, включая положительные эмоции, тревогу, преодоление и обработку информации.

Исследовательская группа провела поиск в Интернете и собрала сотни мемов с различных веб-сайтов. Большинство мемов изображали милых животных и были сосредоточены на теме COVID-19. Исследователи отбирали исключительно те мемы, которые считались забавными и безобидными.

Большинство мемов были сохранены в их первоначальном виде, но команда переработала некоторые, чтобы добавить в контекст пандемию. Например, один мем сердитого кота первоначально гласил: "Новое исследование подтверждает: кошки не могут сломать вашу машину, но сделали бы это, будь у них возможность", но авторы исследования изменили подпись на "Новое исследование подтверждает: кошки не могут распространять COVID-19, но распространяли бы, будь у них возможность".

После просмотра мемов участники исследования оценили, насколько забавным и милым, по их мнению, был каждый из них. Они также сообщили, насколько взволнованными, бодрыми, веселыми и расслабленными они себя чувствовали. Каждый участник также сообщил, насколько мемы заставили их задуматься о COVID-19 в целом, об их уровне стресса в связи с пандемией и об их уверенности в своей способности справиться в тот момент.

Те, кто просматривал мемы, сообщали о более высоком уровне юмора, меньшем стрессе и более положительных эмоциях в целом. Те, кто видел, в частности, мемы о COVID-19, с еще большей вероятностью испытали облегчение стресса в связи с пандемией.

"В то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям избегать слишком большого количества информации, связанной с COVID, в интересах их психического здоровья, наше исследование показывает, что мемы о COVID-19 могут помочь людям чувствовать себя более уверенными в своей способности справиться с пандемией. Это говорит о том, что не все СМИ одинаково вредны для психического здоровья и людям следует остановиться и оценить, какую информацию они потребляют. Если мы лучше осознаем, как наше поведение, включая время, потраченное на пролистывание новостной ленты, влияет на наше эмоциональное состояние, тогда мы сможем лучше использовать соцсети, чтобы помочь себе, когда нам это нужно, и отдохнуть, когда это необходимо", - сказала автор исследования.

Примечательно, что по сравнению с людьми, которым показывали обычные мемы, те, кто видел мемы о COVID-19, также усерднее думали о только что увиденном контенте и сообщали о большей уверенности в борьбе с пандемией. Несмотря на это, мемы о COVID-19 с изображением милых младенцев или маленьких животных не оказали такого же эффекта, как другие мемы о COVID-19.

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"Защитники общественного здравоохранения или правительственные учреждения потенциально могут извлечь выгоду, используя мемы в качестве дешевого и легкодоступного способа информирования общественности о стрессовых событиях, хотя им следует избегать чрезмерно милых мемов", - отметила профессор.

Исследователи приходят к выводу, что интернет-юмор, подобный мемам, может помочь людям понять и обработать текущие события, не будучи перегруженными новой информацией.

Автор исследования также отмечает, что положительные эмоции от мемов, могут заставить людей чувствовать себя психологически безопаснее и, следовательно, лучше обращать внимание на основные сообщения, связанные с угрозами здоровью.