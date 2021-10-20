В РФ появился еще один участок для голосования по выборам в парламент КР

Рабочую поездку в Тюмень провели сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге. Она была предпринята в рамках проводимого МИДом КР комплекса мероприятий по подготовке к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша, назначенным на 28 ноября.

Как рассказали в генконсульстве, находясь в Тюмени, его сотрудники встретились с находящимися здесь соотечественниками. И проинформировали их о выполнении требований, необходимых для участия в голосовании, о порядке проверки себя в списках избирателей на государственном портале www.tizme.gov.kg.

Также был осуществлен выездной консульский прием и оказаны различные консульские услуги. В их числе - постановка на консульский учет, сбор биометрических данных, прием документов на оформление общегражданских паспортов, выдача изготовленных документов.

Кроме того, на вновь образованном избирательном участке №9018 в Тюмени состоялось заседание участковой избирательной комиссии. На нем рассмотрены организационные вопросы подготовки к предстоящим выборам, проработан график дежурства членов УИК, обсужден ход уточнения списка избирателей.

Напомним, что немного ранее сотрудники посольства КР в РФ совершили консульские выезды в Казань, Самару и Краснодар, где тоже впервые будут образованы избирательные участки для голосования на выборах в Жогорку Кенеш. На местах было оказано содействие специальным мобильным группам, цель которых - содействие в обеспечении избирательных прав граждан КР, находящихся в этих городах и прилегающих регионах, помощь в создании необходимых условий для голосования. В составе групп - представители Центризбиркома Кыргызстана, министерств иностранных дел, цифрового развития республики.

В соответствии с избирательным законодательством Кыргызстана в список избирателей за рубежом включаются граждане республики, которые состоят на консульском учете в ее загранучреждениях. Основным требованием для участия выборах является также прохождение избирателями биометрической регистрации.

Для выборов президента Кыргызстана, состоявшихся 10 января 2021 года, на российской территории было образовано 12 избирательных участков. А именно: три – в посольстве в Москве, по одному - в генеральных консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске, в канцеляриях посольства во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Сургуте, Южно-Сахалинске и Якутске.