В КР 335 одномандатников предоставили полный пакет документов в ЦИК

В Кыргызстане завершилось предоставление кандидатами по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов ЖК КР, документов, для регистрации. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что на 13 октября, когда было завершено выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам, в Центральную избирательную комиссию было подано 381 заявление: 349 – мужчин и 32 – женщины.

335 кандидатов предоставили полный пакет документов, 14 кандидатов отказались от участия в выборах.

На сегодняшний день зарегистрировано 80 кандидатов.