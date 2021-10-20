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В КР 335 одномандатников предоставили полный пакет документов в ЦИК

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане завершилось предоставление кандидатами по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов ЖК КР, документов, для регистрации. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что на 13 октября, когда было завершено выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам, в Центральную избирательную комиссию было подано 381 заявление: 349 – мужчин и 32 – женщины.

335 кандидатов предоставили полный пакет документов, 14 кандидатов отказались от участия в выборах.

На сегодняшний день зарегистрировано 80 кандидатов.


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URL: https://www.vb.kg/408182
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2021, ЦИК
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