Сообщение в интернете о прилете на Иссык-Куль 2 тысяч лебедей - "утка"!

Сообщение в интернете о прилете на Иссык-Куль двух тысяч лебедей - это фейк. Напомним, ранее в Facebook появилась информация о том, что на Иссык-Куль прилетело множество лебедей,с комментарием о том, что большое количество этих птиц - к добру. В этой связи мы обратились к орнитологам Кыргызстана с просьбой пояснить " прилет сенсационного количества лебедей на наше озеро.

Оказалось, что именно сейчас проходит ежегодная научная экспедиция по наблюдению и подсчету птиц на Иссык-Куле, организованная Биосферным заповедником "Иссык-Куль" и Академией наук.

Ученные категорически опровергли информацию о 2 тысячах лебедей, которые якобы именно сейчас прилетели на Иссык-Куль. И предположили, что кто-то просто запустил утку, тренируясь или проверяя общество на критическое мышление, на уровень медиа-грамотности.

В составе экспедиции ученые из Академии наук, Биосферного заповедника "Иссык-Куль": Сергей Кулагин, Надежда Тротченко, Сейитказы Сагынбаев.

- Мы непосредственно сейчас перемещаемся по береговой линии Иссык-куля в районе Балыкчы. Здесь мы насчитали 53 лебедя. Птицы только начинают прилетать. Сейчас как раз миграционное время: начало октября - октябрь. Для понимания поясню, что сейчас на Севере начинают замерзать водоемы и птицы перемещаются южнее. Там снова становится холоднее: лед промерзает так что лебедь, например, не может нырнуть глубже 1 метра и достать пищу. Или, например, нырковые утки не могут поднырнуть ниже более, чем на 6 метров, и тогда снова стаи снова тянутся на юг.

И вообще радоваться огромному количеству лебедей - не стоит. Если у птиц в привычных для зимовки местах суровая зима - они перемещаются на юг. И мы должны понимать, что если к нам прилетит огромное количество птиц - это скорее беда для лебедей - значит там где они были - стало плохо. И причины могут быть разные - антропогенные, изменение климата - морозы выше нормы и так далее.

И нас, как ученых беспокоит, что на "утку о лебедях" отреагируют необученные, не думающие о самих птицах любители пофотографировать и все рванут на Иссык-Куль. Мы за то, чтобы любой желающий называть себя любителем природы хотя бы проходил курс лекций о птицах Иссык-Куля, "курс молодого бойца орнитолога" и мог внести действительно свой вклад в науку.

На днях будет открыта страничка в фейсбуке общественной организации "Кыргызского общества охраны дикой природы" и мы приглашаем всех неравнодушных к охране природы в Кыргызстане активно включаться в общение с учеными, получать информацию из первых уст специалистов-орнитологов. - рассказывает известный орнитолог Сергей Кулагин.