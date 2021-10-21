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"Чумы только не хватает". Интервью с главой РЦКООИ Сталбеком Бердиевым

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- Нина Ничипорова
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Весь мир сейчас говорит о возросшем риске распространения чумы. Основные благоприятные факторы для вспышки этой опасной инфекции - изменение климата в сторону потепления, а также антропогенное воздействие на окружающую среду. Стало намного больше и случаев заражения людей, вплоть до смертельных исходов.

Возможна ли эпидемия чумы в XXI веке, и в частности в нашей стране? С таким вопросом корреспондент "Вечерки" обратилась за комментариями к директору Республиканского центра карантинных особо опасных инфекций Сталбеку БЕРДИЕВУ.

В XXI веке чумой все еще можно заболеть. К примеру, вспышка легочной чумы на Мадагаскаре случилась в 2017 года, в которой зарегистрировано свыше 2 тысяч случаев заболевших. Помнится, у нас был подобный случай.

- После последнего случая бубонной чумы, зарегистрированного в 2013 году в Ай–Суйском районе, заболевших больше не было. Но у нас была менее опасная форма по сравнению с легочной.

Но однако спасти молодого человека тогда не удалось.

- Он не сразу обратился за помощью, одним словом, поздно спохватились.

В России вспышка африканской чумы, забивают скот, чтобы предотвратить ее распространение. Как обстоят дела сейчас в стране?

- Территория природных горных очагов чумы составляет в нашей стране более трех миллионов гектаров, это шестнадцать с лишним процентов площади республики. В придачу к этому нас окружают природные очаги соседних государств - Казахстана, Таджикистана, Китая, Узбекистана. А территория, которая граничит с их очагами, считается потенциально опасной. Не исключено, что и в приграничных районах есть очаги чумы, которые до конца не изучены. В природных очагах чумы роль основных носителей выполняют грызуны: сурки, суслики, а переносчики - различные виды кровососущих членистоногих, способных передавать возбудителя от больного к здоровому животному. Главная роль принадлежит блохам. Миграцию всей этой армии остановить невозможно.

Летом специалисты Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций вместе с коллегами из Саратовского научно–исследовательского противочумного института "Микроб" провели эпизоотологический мониторинг в природных очагах чумы в нашей стране. И среди 1244 исследованных молекулярно–генетическими методами проб в 13 выявили ДНК возбудителя чумы.

И, разумеется, риск заражения существует всегда. Но вспышка чумы исключена. Сейчас служба карантинных и особо опасных инфекций гораздо лучше оснащена, у нас появилось больше возможностей для контроля и дезинсекционных мероприятий. Например, в центре имеются мобильные лаборатории, которые передала Россия согласно межгосударственному соглашению. Благодаря такой технике наши специалисты постоянно проводят мониторинг в опасной зоне. Если выделяются чумные культуры и если в этом районе стало много переносчиков инфекции - блох, клещей, мышей, которые при контакте с человеком могут заразить его, проводим дезинсекцию дустом.

Но насколько известно, ядовитое вещество наносит огромный вред экологии, людям...

- Раньше для этих целей применяли дуст ДДТ, использование которого вызывает действительно негативные экологические последствия, отрицательно влияет и на человека. К тому же, как было установлено, в результате длительного его применения фиксировалась приобретенная устойчивая резистентность у насекомых–переносчиков к этому инсектициду.

Но наука не стоит на месте. Сейчас производится такой дуст, который безвреден для почвы, он быстро расщепляется под воздействием влаги и становится не опасным. Его мы распыляем в норы, в местах, где выявлено большое скопление переносчиков чумы - клещей, мышей, блох.

Прошедшая недавно в России межгосударственная научно–практическая конференция связана с эпидситуацией по чуме?

- Конечно, во время нее обсуждался и этот вопрос, говорили об объединении усилий и в борьбе с другими инфекциями. Ведь для них нет границ, тем более при такой огромной миграции населения. Сегодня вспышка произошла у нас, а завтра - жди ее у соседей.

Без сотрудничества в наше время не обойтись. Мы контактируем чаще с российскими коллегами. Например, если специалисты нашего центра выявляют ДНК чумного микроба, то результаты отправляют для идентификации коллегам в Научно–исследовательский противочумный институт в Саратове. Мы работаем с ними еще со времен Союза. Россия вообще здорово нам помогает. Вот ключи у меня от новой передвижной лаборатории, напичканной наисовременнейшей аппаратурой для разного рода исследований и выявления опасных инфекций. Что позволит принять экстренные меры для их локализации.

В Кыргызстане много природных очагов и других инфекций, например, крымской, геморрагической лихорадки, лихорадки Нила, туляремии, сибирской язвы и других. Ситуация в них пока более–менее спокойная. Но тревожит то, что из–за отсутствия средств наши сотрудники полноценно не изучают эти зоны. Хромает и диагностика этих заболеваний, поскольку она очень дорогостоящая.

Сибирская язва периодически напоминает о себе то в одном, то в другом районе. Почему, если есть такое оборудование?

- Сибирская язва - живучий микроб, он дремлет в почве сотни лет. И столько лет люди хоронили животных. Со временем места захоронения забылись. И сколько таких старых скотомогильников в нашей стране, определить практически невозможно. Время стерло их границы. Новые скотомогильники, конечно, огораживают, выставляют предупреждающие знаки, обеззараживают, бетонируют. Такие скотомогильники есть в каждом районе.

Споровая же форма возбудителя, как я уже сказал, живет столетиями, в этом ее особенность. И как только возникают подходящие условия, как только она попадает в организм животного, то начинает действовать. Скотина заболевает, и дней через 10–12 начинается падеж. Главный же источник заражения человека - мясо больных животных.

Владельцы скота отлично знают, больна ли их, например, корова или здорова. Есть характерные признаки болезни. И как только видят, что животное заболевает, они забивают его, либо быстро продают мясо по дешевке, либо раздают соседям. Вот поэтому сразу заражается несколько человек в том или ином селе.

Раньше государство выплачивало компенсацию за забитую скотину в случае выявления у нее инфекционной болезни. Поэтому люди сообщали ветеринарам о больном скоте. Теперь компенсации никто не выплачивает, поэтому далеко не все крестьяне сообщают о болезни животного, скрывают.

Против сибирской язвы есть вакцины?

- Есть, сибироязвенная вакцина эффективная, но очень дорогая. По этой причине не можем вакцинировать весь скот. Поэтому животные болеют, а от них - люди.

Средства против сибирской язвы ищут во всем мире, поскольку до полного искоренения этой инфекции еще очень далеко. Она опасна, пока в земле сохраняются старые скотомогильники. В этом году в КР было уже два случая заражения. Дело не дошло до летальных исходов. Но ситуация, повторяю, с сибирской язвой остается напряженной.


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URL: https://www.vb.kg/408186
Теги:
чума, Кыргызстан
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