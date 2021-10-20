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В Ошской области задержана наркогруппировка

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- Алина Мамаева
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Сотрудниками СБНОН МВД по городу Ош и Ошской области выявлена и задержана наркогруппировка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 267 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Отмечено, что в ходе досудебного производства, при проведении специальных следственных действий на 5 километре трассы Ош-Алай, Ошской области остановлена автомашина марки "Дэу-Матиз".

В ходе обыска вышеуказанной автомашины, в багажном отделении обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с наркотическими средствами. Также наркотики обнаружены при личном досмотре водителя и двух пассажиров. Общий вес

изъятого афганского гашиша (чарс) составил более 2 кг.

Задержанные гр. А.И., Т.В. (ранее судимые) и гр. К.Н. водворены в СИЗО№5 города Ош.

В настоящее время проводятся специальные следственные действия по установлению других лиц причастных к данному наркопреступлению. СБНОН МВД КР систематический ведутся соответствующие мероприятия направленные на выявление аналогичных фактов по всей республики.


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URL: https://www.vb.kg/408193
Теги:
МВД, наркотики, Ош, Ошская область, Кыргызстан
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