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Россию в связи с Афганистаном беспокоит центральноазиатское направление

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- Евгений Денисенко
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Существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности на территорию соседних с Афганистаном стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 20 октября на проходившем в Москве третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

В мероприятии, по информации МИД РФ, приняли участие представителей десяти стран региона и делегация Движения талибов, представляющая Афганистан. Повестка встречи включила обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства, а также вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

"К сожалению, не теряет остроты проблема наркопроизводства в Афганистане. Сегодня существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе маскирующейся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей. В этом контексте по понятным причинам нас особо беспокоит центральноазиатское направление", - подчеркнул Сергей Лавров,

Отвечая накануне на вопросы СМИ по итогам XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" (Сочи) , он отметил, что Россия уже изложила свою позицию насчёт талибов. "Находимся, как и большинство других влиятельных в этом регионе стран, в контакте, побуждаем их выполнять те заявления, которые они сделали, когда пришли к власти, в том числе обеспечить инклюзивность правительства не только по этническому принципу, но и по политическим убеждениям, чтобы весь спектр политических убеждений общества был отражён в составе правительства. Официальное признание Россией талибов в качестве официальных властей Афганистана пока не обсуждается, об этом публично было сказано".


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URL: https://www.vb.kg/408201
Теги:
Афганистан, Россия
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