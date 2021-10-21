В Кыргызстане на 21 октября зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19. Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 54

Чуйская область – 36

Таласская область - 4

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область - 4

За весь период – 180 223.

Выздоровели за сутки 60 человек. Всего - 174 875.

За минувшие сутки скончались два человека. Всего – 2 643.

В стационарах на лечении находятся 640, а на амбулаторном 560 человек.