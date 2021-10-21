В Кыргызстане на 21 октября зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19. Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 54
Чуйская область – 36
Таласская область - 4
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область - 4
За весь период – 180 223.
Выздоровели за сутки 60 человек. Всего - 174 875.
За минувшие сутки скончались два человека. Всего – 2 643.
В стационарах на лечении находятся 640, а на амбулаторном 560 человек.