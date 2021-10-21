Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.20

Садыр Жапаров примет участие в совете глав органов МСУ

260  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкек состоится Республиканский Совет глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, в его работе сегодня примет участие президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

"Данное мероприятие проходит накануне празднования Дня местных сообществ Кыргызской Республики, отмечаемого 25 октября. В нем примут участие Кабинет Министров Кыргызской Республики во главе с Председателем Кабмина - Руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, полномочные представители Главы государства в регионах, мэры городов, акимы районов, главы айыл окмоту, представители государственных органов.

Состоится обсуждение ключевых вопросов развития регионов и страны в целом, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества и профессионализма органов МСУ.

Республиканский Совет глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций будет транслироваться в прямом эфире ОТРК, республиканских и областных телеканалов".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408206
Теги:
МСУ, Бишкек, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  