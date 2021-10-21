Садыр Жапаров примет участие в совете глав органов МСУ

В Бишкек состоится Республиканский Совет глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, в его работе сегодня примет участие президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

"Данное мероприятие проходит накануне празднования Дня местных сообществ Кыргызской Республики, отмечаемого 25 октября. В нем примут участие Кабинет Министров Кыргызской Республики во главе с Председателем Кабмина - Руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, полномочные представители Главы государства в регионах, мэры городов, акимы районов, главы айыл окмоту, представители государственных органов.

Состоится обсуждение ключевых вопросов развития регионов и страны в целом, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества и профессионализма органов МСУ.

Республиканский Совет глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций будет транслироваться в прямом эфире ОТРК, республиканских и областных телеканалов".