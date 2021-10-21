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В Бишкеке огромные очереди в детских больницах

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке горожане жалуются на огромные очереди в детские больницы. Сегодня, 21 октября, в социальных сетях появилось видео со скоплением людей перед входом в детскую поликлинику в микрорайоне Джал. Сообщается, что родителям с детьми нужно выстоять три очереди, прежде чем попадут к врачу.

"Сначала записываются в очередь для того чтобы просто зайти во внутрь, и встать во вторую очередь на регистратуру. Куда смотрит руководство больницы? Ладно, взрослые, а детям каково! Может быть, руководство примет решение для облегчения прохождения процедуры регистрации либо добавит ещё несколько окон?", - спрашивает автор видео.

Другие пользователи, которые также побывали в этой больнице сообщали, что список ведут те же мамочки, которые пришли на прием

"Там такой беспредел, простояли с 8-месячным ребенком в очереди полтора часа, а когда очередь подошла сказали нет талонов больше, а в конце так вообще наорали на нас", - делиться еще одна бишкекчанка.

"Мы там были сегодня. Ужасная очередь. Некоторые дети плачут от давки. Некоторые родители лезут, толкаются", - сообщает другая пользовательница.


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URL: https://www.vb.kg/408208
Теги:
дети, ОРВИ, Бишкек, больница
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