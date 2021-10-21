Нефтетрейдеры просят власти временно освободить поставки ГСМ от НДС

Ассоциация нефтетрейдеров в своем обращении выразила крайнюю обеспокоенность сложившейся критической ситуацией на топливном рынке Кыргызстана:

"В начале октября текущего года произошел резкий рост отпускных цен НПЗ в России. Цены НПЗ выросли более чем на 100 долларов за тонну по сравнению с ценами в сентябре 2021 года.

На рост отпускных цен российских НПЗ в октябре 2021 года повлияли два фактора: увеличение спроса и ограничение предложения.

Казахстан для устранения дефицита на внутреннем рынке закупил порядка 150 тысяч тонн нефтепродуктов на российских НПЗ;

Два крупных российских завода – Омский НПЗ и Орский НПЗ закрылись на ежегодный плановый ремонт.

Резкий рост цен октябрьских поставок ГСМ в Кыргызстан – повлияли на консервацию более 40 единиц автозаправочных станций во всех областях республики. Дальнейшее сдерживание цен ГСМ на внутреннем рынке приведет к остановке деятельности АЗС по всей стране.

На сегодняшний день в Кыргызстане, себестоимость октябрьской поставки ГСМ выше на 8,9 сом за литр чем розничная цена, указанная на стелле АЗС.

Ассоциация нефтетрейдеров просит население и власти республики отнестись с пониманием к текущей ситуации на топливном рынке. Рост цен на нефть и нефтепродукты является общемировой тенденцией, и Кыргызская Республика, будучи импортозависимой, не имеет возможности нивелировать влияние внешних факторов.

В течение 9 месяцев 2021 года местным нефтетрейдерам удавалось максимально сглаживать влияние скачкообразного роста закупочных цен российских НПЗ:

при росте цен российских заводов на бензин АИ-92 на 137% с начала 2021 года, розничные цены местных АЗС поднялись всего лишь на 59%. при росте цен заводов на дизельное топливо на 82%, на местных АЗС – всего на 40%.

Однако, сегодня инструментарий "сглаживания цен" полностью исчерпан. Единственный механизм, который способен зафиксировать розничные цены на уровне октября 2021 года до конца 2021 года – это временная корректировка системы налогообложения нефтепродуктов.

А именно с 1-ноября по 31-декабря 2021 года:

временное снижение ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо; временное освобождение поставок бензина и дизельного топлива от НДС.

По расчетам Ассоциации данные меры позволят сохранить розничные цены на уровне октября 2021 года, т.е. позволят отклонить рост цен на 8,9 сом за литр ГСМ до конца текущего года.

Важно отметить, что в случае реализации вышеуказанных мер плановые налоговые поступления на 2021 год в госбюджет от нефтяного сектора будут выполнены в полном объеме.

В ином случае по мнению Ассоциации нефтетрейдеров возможна реализация двух сценариев развития:

Сценарий 1: в случае нерыночного ценообразования, продолжится остановка деятельности АЗС во всех областях республики из-за убыточности бизнеса.

Сценарий 2: во избежание прекращения поставок топлива, учитывая запасы ГСМ, необходимо будет произвести поэтапный рост розничных цен на местных АЗС на 8,9 сом за литр ГСМ до конца текущего года: в течении октября увеличить цену на 1,5 сом за литр ГСМ, в ноябре на 4,9 сом за литр ГСМ и в декабре на 2,5 сом за литр ГСМ.