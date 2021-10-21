Гидаят Оруджев завершает свою дипломатическую миссию в Кыргызстане

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Гидаята Оруджева по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызской Республике.

Председатель Кабинета Министров поблагодарил посла за его значительный вклад в укрепление кыргызско-азербайджанских взаимоотношений и выразил надежду на продолжение традиционно тесных и дружественных отношений между двумя государствами во всех сферах сотрудничества.

В свою очередь Гидаят Оруджев поздравил Акылбека Жапарова с назначением на должность Председателя кабинета министров и отметил, что Кыргызскую Республику и Азербайджанскую Республику связывают общая история, культура, язык и традиции.

За значимый вклад в развитие дружественного сотрудничества и укрепление межгосударственных отношений между двумя странами глава кабмина наградил Гидаята Оруджева Почетной грамотой кабинета министров Кыргызской Республики.