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Гидаят Оруджев завершает свою дипломатическую миссию в Кыргызстане

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- Бакыт Басарбек
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Гидаята Оруджева по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызской Республике.

Председатель Кабинета Министров поблагодарил посла за его значительный вклад в укрепление кыргызско-азербайджанских взаимоотношений и выразил надежду на продолжение традиционно тесных и дружественных отношений между двумя государствами во всех сферах сотрудничества.

В свою очередь Гидаят Оруджев поздравил Акылбека Жапарова с назначением на должность Председателя кабинета министров и отметил, что Кыргызскую Республику и Азербайджанскую Республику связывают общая история, культура, язык и традиции.

За значимый вклад в развитие дружественного сотрудничества и укрепление межгосударственных отношений между двумя странами глава кабмина наградил Гидаята Оруджева Почетной грамотой кабинета министров Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/408212
Теги:
Азербайджан, Акылбек Жапаров, Кыргызстан, посол
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