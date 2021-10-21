Принят новый закон о гарантированной государством юридической помощи

Принят новый проект закона КР "О гарантированной государством юридической помощи" (ГГЮП) позволит обеспечить расширенный доступ граждан к правовой помощи уже на районном уровне. Об этом сообщает в Центре по координации ГГЮП.

Инициаторами законопроекта в Жогорку Кенеше КР выступили депутаты А. Кодуранова, К.Керезбеков, Н. Никитенко, Т. Тиллаев, Ж. Турсункулов, У. Примов, Г. Молдобекова, М. Жеенчороев, К. Рыспаев, Ч. Урумкалиева, А. Мамашева, А. Нурбаев, Н. Сыдыгалиев, Д. Бекешов, Б. Аманова, У. Исмаилов.

"В законопроекте определены новые категории наиболее уязвимых лиц, как, "жертва домашнего насилия", "жертвы торговлей людьми", определены механизмы предоставления юридической помощи по гражданским и административным делам.

Рабочая группа по разработке проекта закона была создана 14 мая 2019 года решением Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша. ПРООН оказывает поддержку данной инициативе в рамках проекта ПРООН и МИД Финляндии "К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в КР" .

Основные новеллы законопроекта:

В законопроекте предусмотрены механизмы оказания квалифицированной юридической помощи в сфере гражданского и административного судопроизводства. В частности, предусмотрены категории дел, по которым гражданам может предоставляться гарантированная государством юридическая помощь. Закреплен механизм предоставления консультационно-правовой помощи – на уровне районов будут созданы бюро по предоставлению бесплатной юридической (первичной) помощи населению. Законопроектом расширен круг получателей квалифицированной (вторичной) юридической помощи. В частности, в список лиц, имеющих право на гарантированную государством юридическую помощь, были включены беженцы и пострадавшие от семейного насилия. Полностью пересмотрена структура закона, устранены пробелы, выявленные в процессе правоприменительной практики.

"За короткий период практика показала, что некоторые нормы законодательства имеются некоторые пробелы, которые препятствуют эффективной реализации закона. Это вопросы касательно механизма исполнения, определения круга лиц, получающих помощь, а также взаимодействия субъектов системы ГГЮП, в частности в рамках уголовных дел с правоохранительными и судебными органами. Отдельно стоит вопрос о механизме предоставления юридической помощи по гражданским и админ делам, так как основной упор ставился на уголовные дела. Исходя из анализа этой практики, мы вначале вынесли предложение о внесении поправок изменений в этот закон. Поскольку эти изменения превысили более 50% статей и норм этого закона, согласно закона о нормативно-правовых актах, в таком случае разрабатывается новая редакция закона. Поэтому рабочая группа приняла решение не вносить поправки и разработать новый проект, основной упор там делается касательно регулирования предоставления помощи по гражданским и административным делам – сообщил директор Центра по координации ГГЮП Акжол Калбеков.

С целью продвижения законопроекта в парламенте, проектом ПРООН и МИД Финляндии "К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в КР" была создана Рабочая группа было предпринято ряд усилий, которые включали:

- экспертную поддержку процесса разработки законопроекта:

- организацию и проведение всех заседаний рабочей группы;

-организацию и проведение экспертных обсуждений законопроекта с участием депутатов и представителей правительства;

-организацию и проведение круглых столов по обсуждению законопроекта с участием представителей гражданского общества.

-проведение финансовой оценки стоимости реализации закона;

-подготовку справку-обоснования к законопроекту, включая финансовое обоснование:

-экспертную поддержку процесса разработки пакетных законопроектов".