Леониду Зеличенко исполнилось 88 лет. Руководство МВД поздравило ветерана

Сегодня, Леониду Яковлевичу Зеличенко – полковнику милиции в отставке, члену Союза журналистов Кыргызстана, заместителю председателя совета ветеранов МВД КР, исполнилось 88 лет. В этой связи руководства МВД поздравило ветерана правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

С замечательной датой, ветерана, от имени руководства Министерства, поздравил председатель Совета ветеранов Султан Жоошбаев.

"Уважаемый Леонид Яковлевич, поздравляем Вас с красивой датой. Желаем нескончаемого запаса сил, неугасаемого оптимизма и здоровья. Добрых дней и улыбок, счастливых событий и мгновений, радостных вестей и праздников.

Пусть все Ваши дни будут наполнены любовью родных, приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и оптимистичным настроением. Всех благ Вам!" поздравил именинника Султан Жоошбаевич.

Творческий путь Леонид Яковлевич начал в 1957 году, закончив филологический факультет КГУ, выдержал конкурс и был принят на работу в МВД, на должность литературного сотрудника ведомственной газеты "Работник милиции".

В системе МВД Леонид Яковлевич проработал 40 лет, последовательно занимая должности редактора ведомственной газеты, начальника оргметодотдела, начальника республиканской школы подготовки начсостава милиции, начальника ОПВР, заместителя начальника политотдела МВД. На пенсию по выслуге лет вышел в 1996 году в звании полковника милиции.

Из-под его пера вышли тысячи статей, очерков, заметок на актуальные темы милицейской службы. В 1973 году Леонид Яковлевич стал дипломантом Всесоюзной художественной выставки "Всегда начеку", затем им написана

книга "Непримиримость", за которую в 1983 году присужден диплом Всесоюзного конкурса, а в 2012 году Леонид Яковлевич стал лауреатом международного конкурса МВД РФ "Щит и перо".

Зеличенко является автором сборника исторических очерков "Только память нетленна" (2004), публицистических сборников "О существе, лишенном социальных чувств" (Борьба с хулиганством – 1974), "Покой

бережем сами"(1964), "Дружинники Кыргызстана" (1958). Также он был редактором-составителем детективных книг серии "Всегда на посту", выходивших в издательстве "Кыргызстан" в 1971-1991 годах, научно-популярных сборников "Проблемы усиления борьбы с организованной преступностью в Центральноазиатском регионе" (1999), "Международный терроризм, транснациональная преступность – угроза госбезопасности Кыргызстана"(2000), "Опиумная война в Центральной Азии" (2000), "Перспективы совершенствования подготовки кадров ОВД" (2001) и других.

По сценариям Леонида Яковлевича на студии "Кыргызфильм" было снято 8 документальных фильмов о работе милиции. Он являлся руководителем комиссии по отбору материалов для музея истории милиции Кыргызстана,

редактором республиканского ежемесячного тележурнала "В эфире 02", основателем клуба любителей детектива, составителем тематических сборников "Всегда на посту", выпускавшихся в 1972-1992 годах издательством "Кыргызстан", конкурсов знатоков права, художественной самодеятельности, на лучшую песню о милиции", - говорится в сообщении МВД.