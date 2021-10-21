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Пора бить тревогу? Штамм AY.4.2 может стать самым заразным

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Новый, самый заразный штамм коронавируса AY.4.2, который недавно был выявлен в Европе, теперь обнаружен в США и Израиле. Есть риск, что именно эта мутация может вызвать еще одну волну пандемии. Как штамм преодолел тысячи километров и санитарные барьеры? И что теперь собираются делать инфекционисты?

Несмотря на то, что международный аэропорт имени Бен-Гуриона работает в четверть силы, именно зона прилета остается теми воротами, через которые в страну попадают опасные штаммы коронавируса.. Обязательный по прилете анализ ПЦР показал, что 11-летний мальчик, прилетевший с семьей из Молдавии, болен новой, обнаруженной ранее в Британии модификацией "дельты" AY.4.2. Ребенка вместе с родителями изолировали. Минздрав запустил протокол эпидемиологического расследования, пытаясь выяснить, с кем контактировала семья в самолете и аэропорту, собрав срочное совещание экспертов для выработки тактики борьбы с новой напастью.

Специалисты пытаются понять, насколько тяжелую форму заболевания вызывает мутация "дельты". Хотя уже сегодня ясно, что она заразнее как минимум на 10-15 процентов. "Если предварительные доказательства подтвердятся, AY.4.2 может оказаться самым заразным штаммом коронавируса с момента начала пандемии," - отметил профессор Франсуа Баллу из университетского колледжа Лондона.

За ситуацией внимательно следят в мире. Мутацию изучают в лабораториях, обсуждают на правительственных совещаниях и в эфирах национальных телеканалов.

Как пояснили эксперты в газете Financial Times, распространенность "дельты" быстро растет, но не так сильно, как первый штамм после его проникновения из Индии в Великобританию в начале года.

Главный вопрос, волнующий и врачей, и пациентов, вопрос устойчивости новой мутации к действующим вакцинам.

Случаи заражения AY.4.2 уже фиксируются в США, но медицинские власти не спешат бить тревогу. Израильские исследователи также настроены скорее оптимистично. Третья прививка Pfizer, так называемый бустер, по данным клинического центра Ихилов, поднимает упавший за полгода иммунитет почти в пятьдесят раз.

Российские специалисты также подключаются к изучению свойств варианта "дельты" исходя из того, что привитый пациент, даже в случае заражения AY.4.2, перенесет болезнь гораздо легче, чем противник вакцинации.

"Я думаю, что ближайшие две-три-четыре недели нам покажут, на что способен или не способен этот данный конкретный штамм. Пока что он на самом деле не сильно распространен в Британии. Бить тревогу рано, но пристально наблюдать за этим штаммом, конечно, уже стоит", - прокомментировал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В Израиле с тревогой вспоминают минувшую весну. Пришедшая тогда из Индии "дельта" обернулась четвертой, самой массовой волной эпидемии. Местные вирусологи сообщили, что с момента появления у "дельты" появилось уже 56 мутаций, для борьбы с которыми пока не изобретено лучшего метода, кроме массовой вакцинации.

Источник: vesti.ru


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URL: https://www.vb.kg/408218
Теги:
Россия, коронавирус
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