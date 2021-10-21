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Власти РУз освободили от таможенной пошлины ряд завозимых в страну фруктов

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Власти Узбекистана освободили до 1 мая 2022 года от таможенной пошлины ряд завозимых в страну фруктов, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минюста.

Это предусмотрено постановлением правительства "О дополнительных мерах по гарантированному обеспечению населения основными видами продуктов питания и сохранению стабильности цен на внутреннем рынке".

Согласно документу, до 1 мая 2022 года от таможенной пошлины освобождаются следующие товары:

бананы, плантайны (свежие или сушеные) - Код ТН ВЭД 0803;

свежие или сушеные финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостин или гарциния - Код ТН ВЭД 0804;

цитрусовые свежие или сушеные - Код ТН ВЭД 0805;

свежая папайя - Код ТН ВЭД 0807 20 000 0;

свежие яблоки, груши и айва - Код ТН ВЭД 0808;

киви - Код ТН ВЭД 0810 50 000 0.

Отметим, сегодня стало известно, что в Узбекистане на фоне принятия нижней палатой парламента закона об отмене НДС на ввоз и продажу мяса, а также ряда других продуктов, стоимость говядины снизилась на 12-13 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/408219
Теги:
таможенные пошлины, Узбекистан
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