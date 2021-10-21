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Александр Волкодав: "Буду стараться достойно представлять нашу страну"

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- Айжан Мамбеталиева
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32-летний исполнитель Александр Волкодав будет представлять нашу страну в российском шоу "Голос". На "слепых" прослушиваниях он исполнил песню "Supergirl" группы Reamonn. К нему повернулись два наставника - Александр Градский и Пелагея. Он выбрал в наставники Пелагею.

Певец рассказал корреспонденту VB.KG о том, как проходит отбор на шоу, а также поделился творческими планами.

-Вы волновались на "слепых" прослушиваниях? Как боролись с волнением?

- Волнение, безусловно, было, потому что ты находишься среди большого количества творческих людей, у которых одна цель – попасть в шоу. Понимаешь, что у тебя не будет второго шанса. Понимаешь, что, выйдя на сцену, ты должен выложиться по максимуму.

Настраивал себя одной только мыслью: "Сейчас либо никогда". Я понимал, какой багаж привез за своими плечами, и сколько было приложено усилий для того, чтобы это случилось, сколько бессонных ночей предшествовали этому событию, сколько было раздумий, и какая мощная была подготовка. Я понимал груз ответственности перед своими слушателями и зрителями, перед теми, кто верил в меня, кто поддерживал. И я понимал, что в первую очередь должен что-то доказать самому себе. Верил, что выйдя на эту сцену я смогу пройти в шоу и смогу претендовать на победу. И потому собрал всю волю в кулак и показал результаты своих трудов.

- Какая атмосфера царит на съемочной площадке?

- Атмосфера там максимально собранная. Все учатсники - в одном помещении и в то же время, каждый сам по себе - разошлись по углям и стараются настроиться. Все максимально сконцентрированы на том, чтобы показать результат. На шоу довольно добродушные операторы, которые могут пошутить, пообщаться, пытаются разрядить напряженную обстановку. Веселые редакторы, которые подбадривают участников. Но в целом атмосфера совсем не расслабленная, как может показаться.

Мало того, в помещении, где готовятся участники, установлены экраны и конкурсанты могут видеть и слышать, как выступает предыдущий участник. И невольно начинаешь сопереживать ему, думать, пройдет он или нет. С каждым успешным прохождением в шоу кого-то другого приходят мысли, что у тебя остается все меньше шансов. Но в тоже время радуешься за того, что выступил и прошел, видя, как человек добивается свое цели. Я старался не смотреть, как выступают другие. Ждать своего выхода пришлось очень долго.

Я пил очень много воды и постоянно двигался, распевался и даже отжимался, делал дыхательную гимнастику. Старался поддерживать тонус в мышцах, в частности, в связках. Потому что они такие же мышцы и когда они "засыпают", очень сложно выдавать высокие и низкие ноты, показывать весь объем звука на красивом тембре

- С кем бы из звезд российской и местной эстрады ты хотел бы спеть дуэтом?

- Считаю, что удачные дуэты рождаются либо из абсолютно разных жанров, либо с теми артистами, которых у тебя одни и те же энергетика и мышление, вы резонируете друг с другом. Понимаю, что у меня есть такая общая энергетика с Монатиком, потому что он в своих песнях несет глубочайший смысл. С ним я хотел бы спеть, хотя он не российский, а украинский артист, но его творчество мне очень близко. Из наших, конечно же, с Мирбеком Атабековым, потому что его песни, такие как "Жалынам" и "Мурас" очень близки мне по настроению и по духу.

- Что значит для тебя участие в этом проекте?

- Шоу "Голос" для меня очень большая возможность как для человека, который пишет свои песни обратить на себя внимание не только в нашей стране, но и за ее пределами. Шоу "Голос" смотрят не только в России и у нас в Кыргызстане, но и в странах Европы и Америки. Аудитория не ограничена локально.

Да, ты не поешь свои песни на шоу, но ты, хорошо выступая, невольно обращаешь внимание на себя, и люди начинают интересоваться твоим творчеством. Основная цель, конечно же, достойно представить нашу страну. Я считаю себя патриотом и очень люблю свою родину. Для меня это возможность выразить любовь к ней и постараться прославить ее через творчество. Я хочу дать людям надежду на то, что можно пробиваться и идти к своей цели, не имея больших финансов возможностей и каких-то и нужных связей. Хочу еще раз напомнить о том, что мы, хоть и маленькая страна, но с большими талантами, которым нужна дорога и признание.

- Успел ли познакомиться с кем-то на кастингах и прослушиваниях?

- Особо познакомиться и пообщаться из наставников. кроме как с Пелагеей, не удалось, потому что сейчас все стараются держать дистанцию из-за коронавирусной инфекции, которая до сих пор не сбавляет обороты. Творческие люди берегут здоровье и стараются лишний раз не контактировать. Но на прослушиваниях, пока ждал своего выхода, познакомился с огромным количеством талантливых участников, с некоторыми даже подружился.

[b]- Твоя новая песня "Бишкек" уже успела полюбиться бишкекчанам. [/b]

- И я этому очень рад. Я посвятил ее своей столице. Написал ее в то время, когда жил в Москве и очень скучал по дому. Ценить родное начинаешь, когда находишься вдали, за рубежом. Я выпустил песню на двух языках, чтобы она была понятна каждому бишкекчанину и кыргызстанцу.

Правда, к сожалению, на некоторые кыргызскоязычные радиостанции песня не прошла, как мне объяснили – не подошла по формату. Но мне кажется у фундаментальных песен, которые становятся народными, не может быть формата. У таких песен нет определенных рамок, они либо нравятся народу, либо нет. Большинство современных песен – коммерческие. А эта "Бишкек" – признание в любви и, наверное, поэтому она и тронула сердца всех, кто живет за границей, всех тех, кто живет здесь и любит свою родину, свой родной город, также как люблю его я.

- И ты решил, что на эту песню необходим клип?

- После такого успеха понял, что нужно быстро снять клип и дать людям, которые находятся заграницей снова увидеть знаковые места столицы. Но не стал нагружать клип каким-то тяжелым смысловым сюжетом для того, чтобы не отвлекать от слов и дать каждому увидеть и вспомнить свой район, где он вырос, школу, друзей. Ведь воспоминания, которые остаются в детстве – самые яркие. Я хотел напомнить что мы - сплоченный кыргызский народ и что Кыргызстан был всегда страной, в которой есть одна национальность – это хорошие преданные люди, воспитанные и доброжелательные.

После того, как вышел клип на песню "Бишкек" показали шоу "Голос". Очень долго ждал выхода в эфир, съемки были еще в сентябре. Почти полтора месяца пришлось ждать, чтобы посмотреть на себя по эту сторону экрана в телевизоре, увидеть свое выступление в соцсетях и на платформе YouTube. Выступление на YouTube-канале шоу "Голос" за несколько дней набрало почти 400 тысяч просмотров, а на моем канале почти 60 тысяч. Это говорит о том, что мое выступление тронуло зрителей.

Получил огромное количество поддержки и добрых слов от кыргызстанцев и по поводу песни "Бишкек" и по поводу выступления на шоу "Голос". Постараюсь и дальше достойно нести вперед наш флаг и никогда не забывать о родине и городе, где я родился и вырос.


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URL: https://www.vb.kg/408227
Теги:
Россия, шоу-бизнес, Кыргызстан, артисты эстрады
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