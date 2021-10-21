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Закон "О МСУ" больше про делегирование, чем про укрепление вертикали власти

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- Александра Василькова
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Независимый эксперт в области государственного управления Шерадил Бактыгулов прокомментировал для VB.KG подписание президентом нового закона об МСУ.

По мнению аналитика, в данном случае закон об МСУ приведен в соответствие с нормами новой Конституции, вступившей в силу 5 мая 2021 года.

"Власть президента держится на одной строчке Конституции: "определяет основные направления внешней и внутренней политики". И все предыдущие президенты избегали ответственности главы исполнительной власти, ее передавали правительству. Новая же Конституция поставила все на свои места. Теперь глава государства, как и в других странах, например, в США, является главой исполнительной ветви власти", - говорит Бактыгулов.

Он отмечает, что некоторые изменения, связанные с принятием новой редакции Основного закона, уже произошли. В частности, если раньше были в регионах полномочные представители правительства, то сейчас это полномочные представители президента.

"При этом, здесь идет не столько даже укрепление властной вертикали, сколько делегирование полномочий, которое должно последовать после принятия этого закона", - считает эксперт.

Он убежден, что это поможет более оперативно и качественно решать многие вопросы в регионах, в том числе приграничных.

"Из практики взаимодействия с приграничными районами Узбекистана, Таджикистана, Казахстана мы видим, что когда переговоры идут на уровне глав районов или областей, то наши визави, например, узбекские хокимы, полномочны принимать решения на своем уровне. А наши договорятся, а потом отправляют [результаты переговоров] в правительство, ждут, что они там скажут. Ну какое это сотрудничество, когда там [в правительстве] бумаги висят по шесть по девять месяцев?", - говорит Бактыгулов.

Кроме того, по словам аналитика, принятие закона об МСУ исчерпает вопрос, когда в регионах вовремя не могут исполнить указы президента или постановления правительства – только по той причине, что документы попадают туда, когда уже все сроки выходят.

Что касается, вопроса о том, что вводится прямое назначение президентом мэров и глав сельских управ, то тут, по мнению эксперта, произошло устранение формальностей.

"Фактически до подписания данного закона президент и так назначал акимов, мэров, глав айыл окмоту. Это всегда так было – при прямой поддержке и по прямому указанию. Все остальное это было просто формальные процедуры, которым надо было следовать, потому что так было написано в законе. То есть есть формальный закон, а есть неформальная практика его исполнения. Эти ножницы у нас всегда существовали. А подписание этого закона об МСУ оно как раз убирает эту формальность", - резюмирует Шерадил Бактыгулов.


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URL: https://www.vb.kg/408228
Теги:
закон, Конституция, МСУ, Кыргызстан, Шерадил Бактыгулов
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