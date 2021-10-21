Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.20

В ЕАЭС отмечен рост взаимной торговли

69  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Объем взаимной торговли товарами в Евразийском экономическом союзе за январь – август текущего года составил 45 млрд долларов. Это более чем на 31 процент больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Доля взаимной торговли в общем обороте ЕАЭС составила 14,6 процента.

В свою очередь, в Евразийском банке развития прогнозируют превышение объемов взаимной торговли в ЕАЭС над показателем 2020-го не менее чем на 20 процентов, а над значением предпандемийного года - более чем на 10 процентов. В ЕАБР отмечают, что экспортные поставки на внутренний рынок ЕАЭС увеличились в Армении, Кыргызстане и России.

Рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах ЕАЭС, наибольший в Казахстане (на 38 процентов) и России (почти на 34 процента). Поставки на рынок Союза из Армении увеличились почти на 31, из Кыргызстана - на 30, из Беларуси – почти на 22,5 процента.

В настоящее время ЕЭК разрабатывает методологию оценки эффекта интеграции на экономики стран Союза, которая позволит увидеть реальный вклад интеграции. Такая инициатива была включена в Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Департамент макроэкономической политики ЕЭК уже сделал предварительные расчеты суммарного эффекта интеграции на экономики ЕАЭС в 2016 году и в 2020 году. Данные свидетельствуют о том, что в плюсе - все страны Союза. Результаты расчетов будут представлены в ближайшее время на заседаниях органов ЕАЭС, проинформировали в Евразийской экономической комиссии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408229
Теги:
ЕАБР
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  