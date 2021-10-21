В ЕАЭС отмечен рост взаимной торговли

Объем взаимной торговли товарами в Евразийском экономическом союзе за январь – август текущего года составил 45 млрд долларов. Это более чем на 31 процент больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Доля взаимной торговли в общем обороте ЕАЭС составила 14,6 процента.

В свою очередь, в Евразийском банке развития прогнозируют превышение объемов взаимной торговли в ЕАЭС над показателем 2020-го не менее чем на 20 процентов, а над значением предпандемийного года - более чем на 10 процентов. В ЕАБР отмечают, что экспортные поставки на внутренний рынок ЕАЭС увеличились в Армении, Кыргызстане и России.

Рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах ЕАЭС, наибольший в Казахстане (на 38 процентов) и России (почти на 34 процента). Поставки на рынок Союза из Армении увеличились почти на 31, из Кыргызстана - на 30, из Беларуси – почти на 22,5 процента.

В настоящее время ЕЭК разрабатывает методологию оценки эффекта интеграции на экономики стран Союза, которая позволит увидеть реальный вклад интеграции. Такая инициатива была включена в Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Департамент макроэкономической политики ЕЭК уже сделал предварительные расчеты суммарного эффекта интеграции на экономики ЕАЭС в 2016 году и в 2020 году. Данные свидетельствуют о том, что в плюсе - все страны Союза. Результаты расчетов будут представлены в ближайшее время на заседаниях органов ЕАЭС, проинформировали в Евразийской экономической комиссии.