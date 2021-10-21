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Марс Сариев: По новому закону акимы и мэры станут эмиссарами президента

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане президент Садыр Жапаров подписал закон "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления". Согласно этому закону акимов и мэров назначает и освобождает от должности президент.

Также акимам предоставлено право назначать на должность руководителей территориальных подразделений госрганов исполнительной власти, назначать и освобождать от должности глав исполнительных органов местного самоуправления айылных аймаков и городов районного значения.

Как считает политолог Марс Сариев, принятый закон об МСУ фактические означает, что акимы и мэры станут эмиссарами президента.

"При президентской форме правления очень важно местное самоуправление. Сейчас есть понимание, что без построения жесткой вертикали власти невозможно сделать ни экономические, ни политические успешные проекты", - комментировал VB.KG политолог принятый закон.

По его словам, Кыргызстан уже видел негативные результаты того, что отсутствовала жесткая вертикаль власти.

"При парламентской форме правления существовал разброд и шатание, как в басне "Лебедь, рак и щука". Местное самоуправление увеличивалось, аильные кенеши финансировались, но зато губернаторы, которые назначались президентом, не имели никаких полномочий и ресурсов, ну фактически и были безвластными. Раннее при Бакиеве, а потом и Атамбаеве существовало усиление местных органов власти по западным проектам. По задумке западных доноров, это должно было привести к тому же сценарию как в Восточной Европе, Грузии, Украине, где возникли параллельные структуры власти, которые не подчинялись центральной власти. Там вспыхивали бархатные революции. Запад выделял большие деньги на местное самоуправление, которые у нас, конечно, разворовывались, и того что хотели достичь западные доноры не получилось.

Сейчас, президент Жапаров понимает это, и фактически местные органы власти, начиная от мелких айыл окмоту и выше, станут эмиссарами именно президента. Им увеличат заработную плату и полномочия, но будет установлена вертикаль власти, которая была демонтирована за последнее время. Если вся цепочка будет выстроена, тогда можно воплотить большие проекты, которые озвучены властью, придут инвесторы, наступит стабильность", - отмечает политолог.


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URL: https://www.vb.kg/408231
Теги:
аким, закон, МСУ, Кыргызстан, мэр, Марс Сариев, Садыр Жапаров
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