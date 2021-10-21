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Директоров школ КР повергла в шок озвученная зарплата учителей в Москве

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- Светлана Лаптева
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Впервые в Кыргызстане проводится Форум директоров школ с русским языком обучения. На это мероприятие прибыли также представители множества российских организаций, курирующих преподавание русского языка, и директора школ из Москвы, Курска, Пензы и других городов РФ.

Что важно, после официальных выступлений вопросы стали задаваться с обеих сторон. При этом, порой и самые острые.

У коллег из России вызвало восхищение, что наши учителя при такой переполненности школ и классов смогли проводить дистанционное обучение в период пандемии.

Наших директоров повергла в шок озвученная зарплата учителей в Москве - до 90-100 тысяч в месяц, в регионах чуть меньше, и плюс, что школы в РФ обеспечиваются из Муниципального фонда.

Напомним, организатором мероприятия выступают Министерство образования КР и Россотрудничество в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/408236
Теги:
Министерство образования, Россия, школа, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан
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