Директоров школ КР повергла в шок озвученная зарплата учителей в Москве

Впервые в Кыргызстане проводится Форум директоров школ с русским языком обучения. На это мероприятие прибыли также представители множества российских организаций, курирующих преподавание русского языка, и директора школ из Москвы, Курска, Пензы и других городов РФ.

Что важно, после официальных выступлений вопросы стали задаваться с обеих сторон. При этом, порой и самые острые.

У коллег из России вызвало восхищение, что наши учителя при такой переполненности школ и классов смогли проводить дистанционное обучение в период пандемии.

Наших директоров повергла в шок озвученная зарплата учителей в Москве - до 90-100 тысяч в месяц, в регионах чуть меньше, и плюс, что школы в РФ обеспечиваются из Муниципального фонда.

Напомним, организатором мероприятия выступают Министерство образования КР и Россотрудничество в Кыргызстане.