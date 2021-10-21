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В Джалал-Абадской области выявлен крупный ущерб при строительстве школы

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- Бакыт Басарбек
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В Джалал-Абадской области выявлен ущерб в крупном размере при строительстве средней школы. Об этом сообщает пресс-службы ГКНБ КР.

По данным ведомства, выявлены факты сговора должностных лиц Управления капитального строительства по Джалал-Абадской области с подрядной организацией по завышению объемов строительно-монтажных работ в ходе строительства средней школы №76 им.А.Матиева селаТалаа-Булак Сузакского района.

"Установлен факт завышения фактических объемов выполненных строительно-монтажных работ и их расценок, а также укрывательства ответственных специалистов нарушений по техническому надзору, а также требований СНиП и правил приемки в эксплуатацию построенных объектов, в следствие чего бюджету государства причинен ущерб в размере 4 млн. 970 тыс. 944 сомов.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности".


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URL: https://www.vb.kg/408238
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, строительство, школа, ущерб
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