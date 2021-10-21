В Чуйской области милиция задержала похитителей невесты

Сотрудниками ОВД Ыссык-Атинского района задержаны четверо подозреваемых в похищении лица с целью вступления в брак. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным пресс-службы, 9 октября 2021 года примерно в 11:28 часов в дежурную часть ОВД Ыссык-Атинского района поступило сообщение по факту похищения Б.Г., 2003 года рождения в одном из улиц села Киргшелк на не установленной автомашине неизвестными лицами.

По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 175 УК КР (Похищение лица с целью вступления в брак).

В ходе приняты незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение указанной девушки, которая была обнаружена в одном из домов города Токмок.

В ходе дальнейших следственных и оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны С.А., 1998 года рождения, Т.М., 1991 года рождения, Т.К., 1999 года рождения и С.М.,

1999 года рождения.

По предварительной версии следствия 17 октября текущего года указанная девушка была на праздновании свадьбы своей подруги в городе Токмок где и познакомилась с одним из своих похитителей. Который в последствии без

согласия девушки с целью вступления в брак похитил ее со своими друзьями.

В настоящее время указанная девушка сотрудниками милиции передана родителям. Подозреваемые и водворены в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района.