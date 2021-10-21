Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.20

В метро Москвы будут кассиры, говорящие на таджикском и узбекском языках

161  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Московский метрополитен опубликовал на портале поиска работы Headhunter вакансию кассира со знанием узбекского или таджикского языков. Соответствующее объявление было размещено на сайте поиска работы HeadHunter, которое в настоящее время уже закрыто в связи с тем, что работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию.

Кассирам предлагалась зарплата в размере от 39 тыс. рублей. При этом соискатель должен иметь среднее образование, предпочтителен опыт работы с денежными средствами, также требуется знание таджикского или узбекского языка.

Речь идет о Бутовской линии и, в частности, станции метро "Лесопарковая". Выбор данной локации не случаен. Именно от этой станции следуют наземные маршруты до миграционного центра "Сахарово" и ежедневно здесь бывают тысячи мигрантов.

В обязанности кассира входит оформление и продажа проездных билетов, транспортных карт и иных носителей проездных билетов, обслуживание автоматов по продаже проездных билетов, консультирование пассажиров.

Среди преимуществ работы в вакансии указаны: трудоустройство и работа в соответствии с ТК РФ, бесплатный проезд в столичном метро, бесплатный проезд по железным дорогам в пригородном сообщении от места жительства до места работы и обратно, премирование по итогам работы за полный календарный год, надбавка за стаж, возможность получить профессиональное образование за счет метрополитена, льготы на отдых в оздоровительном комплексе метрополитена, детский оздоровительный лагерь и детский клуб.

Источник: asiaplustj.info


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408242
Теги:
миграция, Таджикистан, Узбекистан, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  