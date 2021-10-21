В метро Москвы будут кассиры, говорящие на таджикском и узбекском языках

Московский метрополитен опубликовал на портале поиска работы Headhunter вакансию кассира со знанием узбекского или таджикского языков. Соответствующее объявление было размещено на сайте поиска работы HeadHunter, которое в настоящее время уже закрыто в связи с тем, что работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию.

Кассирам предлагалась зарплата в размере от 39 тыс. рублей. При этом соискатель должен иметь среднее образование, предпочтителен опыт работы с денежными средствами, также требуется знание таджикского или узбекского языка.

Речь идет о Бутовской линии и, в частности, станции метро "Лесопарковая". Выбор данной локации не случаен. Именно от этой станции следуют наземные маршруты до миграционного центра "Сахарово" и ежедневно здесь бывают тысячи мигрантов.

В обязанности кассира входит оформление и продажа проездных билетов, транспортных карт и иных носителей проездных билетов, обслуживание автоматов по продаже проездных билетов, консультирование пассажиров.

Среди преимуществ работы в вакансии указаны: трудоустройство и работа в соответствии с ТК РФ, бесплатный проезд в столичном метро, бесплатный проезд по железным дорогам в пригородном сообщении от места жительства до места работы и обратно, премирование по итогам работы за полный календарный год, надбавка за стаж, возможность получить профессиональное образование за счет метрополитена, льготы на отдых в оздоровительном комплексе метрополитена, детский оздоровительный лагерь и детский клуб.

Источник: asiaplustj.info