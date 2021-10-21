Пограничной службе ГКНБ КР по поручению президента закупили военную технику

Сегодня, 21 октября, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в церемонии передачи боевой техники Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Сорок единиц бронированной военной техники для усиления личного состава Пограничной службы ГКНБ КР и укрепления государственных границ страны была закуплена по поручению главы государства.

Отметим, что впервые в истории независимости страны полностью на бюджетные средства была приобретена специально подготовленная для нашей местности новая военная техника в таком количестве.