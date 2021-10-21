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Пограничной службе ГКНБ КР по поручению президента закупили военную технику

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 21 октября, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в церемонии передачи боевой техники Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Сорок единиц бронированной военной техники для усиления личного состава Пограничной службы ГКНБ КР и укрепления государственных границ страны была закуплена по поручению главы государства.

Отметим, что впервые в истории независимости страны полностью на бюджетные средства была приобретена специально подготовленная для нашей местности новая военная техника в таком количестве.


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URL: https://www.vb.kg/408245
Теги:
Погранслужба, Садыр Жапаров, армия
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