В Ленинском районе Бишкека прошли рейды по урегулированию цен на уголь

Муниципалитет столицы совместно с сотрудниками Ленинского акимиата, Государственного агентства антимонопольного регулирования, Управления государственной налоговой службы, Управления патрульной службы милиции провели рейд на топливных базах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Проверка проведена на базах по адресам: Мурманская №1, 59А, 259 "Ак-Жол", "Торг-Синтез", "Береке" и "Беш Сары".

С владельцами топливных баз проведена разъяснительная беседа о недопущении превышения предельного уровня цен на уголь для населения в 4 400 сомов, с учётом погрузки - 4 500 сомов.

Подобную проверку проведут и среди поставщиков.

Мероприятия проводятся на постоянной основе во исполнение постановления Кабинета министров КР "О внедрении временного государственного регулирования цен на уголь на территории Кыргызской Республики".