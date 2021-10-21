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В Ленинском районе Бишкека прошли рейды по урегулированию цен на уголь

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- Бакыт Басарбек
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Муниципалитет столицы совместно с сотрудниками Ленинского акимиата, Государственного агентства антимонопольного регулирования, Управления государственной налоговой службы, Управления патрульной службы милиции провели рейд на топливных базах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Проверка проведена на базах по адресам: Мурманская №1, 59А, 259 "Ак-Жол", "Торг-Синтез", "Береке" и "Беш Сары".

С владельцами топливных баз проведена разъяснительная беседа о недопущении превышения предельного уровня цен на уголь для населения в 4 400 сомов, с учётом погрузки - 4 500 сомов.

Подобную проверку проведут и среди поставщиков.

Мероприятия проводятся на постоянной основе во исполнение постановления Кабинета министров КР "О внедрении временного государственного регулирования цен на уголь на территории Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/408248
Теги:
Ленинский район, уголь, цены, Бишкек
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