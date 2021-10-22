Погода
$ 84.74 - 84.91
€ 97.70 - 99.20

Иммунолог оценил заразность нового варианта коронавируса AY.4.2

125  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Радикальные скачки заразности коронавируса из-за появления нового варианта "дельта"-штамма AY.4.2 вряд ли возможны, потому что вирус ограничен эволюционно. Так ситуацию с появлением AY.4.2 в разговоре с "Лентой.ру" оценил иммунолог Николай Крючков.

"У вируса нет таких резервов, чтобы в разы увеличивать свою заразность. А небольшие увеличения могут быть. Но это предварительные данные, это может быть 10 процентов, или 15-20. Есть некий диапазон, в рамках которого заразность выше, но насколько точно сказать нельзя, но можно сказать, что не слишком сильно выше", - сказал специалист.

Крючков добавил, что резкого роста заболеваемости из-за появления нового варианта коронавируса также ждать не стоит, поскольку уже существует очень заразный вариант "дельта" и другие, отделившиеся от него.

"То есть у нас уже есть сильный соперник. Да, может появиться еще более сильный, но не настолько. Это сейчас не главный момент. Главный момент - адаптация к вакцинам", - пояснил он.

Как заявили в Роспотребнадзоре, применяемые в настоящее время в России вакцины достаточно эффективны против нового варианта коронавируса AY.4.2. О его появлении в стране стало известно ранее 21 октября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408250
Теги:
коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  