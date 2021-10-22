Илону Маску разрешили построить сеть подземных тоннелей в Лас-Вегасе

Власти округа Кларк в штате Невада одобрили планы компании Илона Маска Boring Company по строительству системы подземных тоннелей для скоростного транспорта в Лас-Вегасе, которая получила название Vegas Loop. Об этом сообщает издание Las Vegas Review-Journal.

Vegas Loop будет представлять собой разветвленную систему тоннелей общей протяженностью в 46 километров, на которых будет расположена 51 станция. Перевозить пассажиров по ним будут электромобили Tesla. Пропускная способность системы составит 57 тысяч человек в час. Для сравнения, монорельс Лас-Вегаса перевозит лишь около 12 тысяч пассажиров за день.

В компании сообщили, что открываться станции будут поэтапно - как только очередной участок будет готов, он сразу же начнет работу. Планируется, что в первые полгода после начала работ построят от пяти до десяти станций, а впоследствии будут открывать 15-20 станций в год. Таким образом, весь проект планируется завершить за три года. Первую станцию компания рассчитывает построить уже через два месяца.

В Boring Company подчеркивают, что на проект не будут тратить деньги налогоплательщиков - компания построит станции на свои средства. Частично строительство оплатят казино, которые будут находиться рядом с ними - соответственно, они будут заинтересованы в их открытии.

Для начала строительства Boring Company надо получить отдельные разрешения от властей Лас-Вегаса для каждой конкретной станции, однако чиновники уже заявили, что готовы в кратчайшие сроки одобрить проект.

Boring Company отмечает, что Vegas Loop будет стоить дороже, чем общественный транспорт, однако дешевле, чем такси. Например, поездка от аэропорта до конференц-центра Лас-Вегаса, между которыми около пяти километров, займет пять минут и будет стоить 10 долларов, а поездка примерно на такое же расстояние от конференц-центра до футбольного стадиона "Элледжайант Стэдиум" обойдется в шесть долларов и займет лишь четыре минуты.

C июня 2021 года в городе уже действует мини-прототип Vegas Loop - тоннель с тремя станциями, расположенный под территорией конференц-центра Лас-Вегаса. Он позволяет добраться от одного конца конференц-центра до другого за две минуты, в то время как пешком на это нужно потратить 25 минут. Хотя Boring Company перед запуском обещала, что системой смогут пользоваться 4400 человек, по факту ее пропускная способность сейчас составляет менее 600 человек в час.

Источник: Медуза