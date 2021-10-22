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Бишкекский краевед разыскал уникальные фото Кыргызстана конца XIX века

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- Александр Тузов
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Столичный краевед, ветеран-геолог Владимир Петров нашел хранящиеся в Омском государственном историко-краеведческом музее несколько интересных фотографий 1894 года, людей и пейзажей Северного Кыргызстана.

Об этом краевед эксклюзивно сообщил VB.KG.

Удалось найти "кыргызские снимки" из "Фотографического альбома видов и типов, снятых во время летней поездки по Акмолинской, Сыр-Дарьинской и Семиреченской областям в 1894 году топографа Николая Авксеньевича Крекова".

Николай Креков (годы его жизни 1857 – после 1921) запечатлел две группы кыргызских аксакалов и джигитов и три красивейшие пейзажа.

Это - "Группа кыргызов, кочующих по реке Кемину" в Пишпекском уезде и "Группа кыргызов, кочующих по берегам озера Иссык-Куль" в Пржевальском уезде. Плюс "Почтовый тракт из Пишпека в Пржевальск" в Боомском ущелье и "Теплоключенские минеральные источники" неподалеку от Пржевальска.

За этот свой альбом Креков получил серебряную медаль Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде.

Еще интереснее, что на Всемирной выставке в Париже в 1900 году была представлена серия фотографических работ Крекова "Виды и типы Семиреченской области и Кульджинского района".

Какие крековские кыргызские редкости экспонировались в Париже? Поиски продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/408252
Теги:
выставка, Россия, Кыргызстан, Иссык-Куль, Боомское ущелье, история
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