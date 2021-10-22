Страны ЕАЭС формируют единую систему таможенного транзита

Проект соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС рассмотрен на совещании высокого уровня в Москве. Оно прошло в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии под председательством министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максата Мамытканова (Кыргызстан).

Предполагается, как отмечалось, что такая система должна вобрать в себя как действующие элементы транзитной системы, так и все возможные новшества и упрощения, работа над которыми ведется в настоящее время.

При этом готовящееся соглашение должно быть открыто для присоединения государств, не являющихся членами Союза. Документ содержит основные элементы таможенной процедуры таможенного транзита, описание гарантийных механизмов, что позволит применять ее третьим странам.

Проект соглашения в целом поддержан сторонами, решено активизировать его дальнейшую проработку на экспертном уровне. Доложить о ходе работы над документом предусматривается на очередном заседании Совета ЕЭК.

Как отмечал ранее председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года ставят амбициозную задачу - вывести ЕАЭС в пятерку ведущих экономик мира. Поэтому и формат этого документа принципиально новый, он включает конкретные меры и механизмы прямого действия. Среди них, к примеру, совершенствование работы по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза. В стратегию также заложены мероприятия в сфере таможенного регулирования: развитие единой системы транзита товаров в ЕАЭС, унификация подходов таможенных органов к минимизации рисков при таможенном транзите товаров, использование электронных навигационных пломб при перемещении транзитных товаров в Союзе.