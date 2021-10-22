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В РФ выступают против угроз странам ЦА из Афганистана

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- Евгений Денисенко
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Сложившееся в Афганистане положение дел пока нельзя назвать стабильным. И этим стремятся воспользоваться многочисленные террористические группировки, которые вновь пытаются "поднимать голову", совершают дерзкие кровавые вылазки в разных частях страны.

Так считает министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который принял участие на состоявшемся в Москве третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

К таким группировкам он отнес в первую очередь "Исламское государство" и "Аль-Каиду". К сожалению, по словам министра, не теряет остроты проблема наркопроизводства в Афганистане. "Противодействие угрозам безопасности Афганистана и окружающего его региона, равно как и угрозам, которые проецируются на другие регионы мира, требует своевременного, адекватного ответа как внутри страны, так и со стороны внешних партнеров", - убежден Лавров.

В связи с этими угрозами Россию, отметил министр, "особо беспокоит центральноазиатское направление".

"Призываем Движение талибов…строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего против непосредственных соседей Афганистана – стран Центральной Азии, наших друзей и союзников", - заявил глава МИД РФ.

"Планируем, - продолжил он, - задействовать имеющиеся у нас возможности, в том числе по линии ООН, ШОС, ОДКБ, других многосторонних структур. Состоявшиеся в Душанбе в прошлом месяце саммиты стран-членов ОДКБ и ШОС, а также специальное совместное заседание этих объединений на высшем уровне, посвященное ситуации в Афганистане, продемонстрировали созвучность подходов членов обеих организаций к решению существующих проблем".

Лавров подчеркнул, что и в ШОС и в ОДКБ есть специальный механизм, который был создан много лет назад, посвящённый взаимодействию с Афганистаном и поискам путей содействия и стабилизации в этой стране.

Выступая 21 октября на XVIII ежегодном заседании клуба "Валдай", президент России, Владимир Путин заявил: "Мы все ожидаем от тех людей, от "Талибана", которые контролируют сейчас безусловно ситуацию в Афганистане, ожидаем, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе". В этой связи российский лидер, как сообщает ТАСС, допустил исключение движения "Талибан" из числа террористических организаций, но указал, что это должно происходить на уровне ООН. Путин напомнил, что и решение о включении "Талибана" в число террористических организаций также было принято на уровне ООН.

"Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении", - отметил президент РФ. "Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций", - сказал Владимир Путин.


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URL: https://www.vb.kg/408255
Теги:
Афганистан, Россия, ОДКБ, ШОС
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