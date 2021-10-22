Сотрудники ГУОБДД дали рекомендации автомобилистам и пешеходам

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД в связи с резкими изменениями погодных условий

призывает быть крайне внимательными на дорогах и рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас.

Во-первых, соблюдайте дистанцию. Это правило нужно исполнять и в хорошую погоду, но в условиях дождя видимость значительно ухудшается, а значит, дистанцию до впереди едущего автомобиля нужно еще больше увеличить. То же касается и скоростного режима. В условиях непогоды не стоит разгоняться, даже если вы считаете, что способны контролировать ситуацию. Дело в том, что ее могут не контролировать соседние автомобили.

В первые пару часов после начала дождя будьте особенно внимательны на дороге. В сухую погоду дорога покрывается пленкой из пыли и масла, вытекшего из автомобилей, проезжающих по ней. Они высыхают, а когда начинается дождь, то снова размокают и делают дорогу чрезвычайно скользкой. Если дождь сильный, то через несколько часов он смывает с дороги всю накопившуюся на ней грязь, и вождение становится не таким опасным.

Если вам надо успеть куда-нибудь вовремя, а на улице плохая погода, то лучше выехать заранее. Учтите, что скорость автомобильного потока в не погодных условиях в среднем составляет 40 – 50 километров в час.

Если вам нужно остановиться, то в дождливую погоду нужно начинать тормозить гораздо раньше, и на тормоз нужно нажимать плавно. Раннее торможение позволит водителю, едущему за вами, увидеть, что вы собираетесь остановиться, и тоже сбросить скорость.

В недостаточной видимости советуем передвигаться с зажженными фарами. Но помните, что дальний свет для этих целей не подойдет – он будет отражаться от капель дождя и слепить вас. В дождь идеально подходят противотуманные фары. Не выезжайте, если у вас не работают дворники. Без дворников в дождь видимость будет равна нулю.

На многих автодорогах и перевалах Кыргызстана, где в настоящее время уже наблюдаются осадки в виде снега, ГУОБДД советует

автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю. Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7°C в течении, как минимум, недели. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

С наступлением осенне-зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности ГУОБДД рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Брелоки, браслеты, подвески, делающие пешеходов видимыми для водителей в темное время суток, можно приобрести или приготовить индивидуально. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

На перевальных участках где плохие погодные условия работают сотрудники подразделений обеспечивающие безопасность дорожного движения. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам подразделении.