Прогноз погоды на 22 - 25 октября. Скоро осадки прекратятся

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 22 по 25 октября.

Бишкек:

22 октября и 23 октября ночью временами осадки.

23 октября днем и 24-25 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 21-22 октября с усилением до 14 м/с.

По данным сайта world-weather В Бишкеке сегодня, 22 октября, погода +3°C. Облачно и временами снег с дождем, ветер тихий, северо-западный 0.9 м/с. Атмосферное давление 705 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 87%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 0°C, ветер изменится на восточный 1.1 м/с. Давление повысится и составит 707 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +5°C, a ночью 24 октября не опустится ниже +2°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 1.3 м/с.

Чуйская область:

22 октября на большей части территории осадки, днем в долинной зоне переход дождя в снег, в предгорных и горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

23 октября ночью на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

23 октября днем и 24-25 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 21-22 октября с усилением до 15-20 м/с.

Таласская область:

22 октября на большей части территории временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

23 октября ночью в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

23 октября днем и 24-25 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 21-22 октября с усилением до 15-20 м/с.

Ошская область:

22 октября и 23 октября ночью на большей части территории дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

23 октября днем и 24-25 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 21-22 октября с усилением до 15-20 м/с.

Джалал-Абадская область:

22 октября и 23 октября ночью на большей части территории дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

23 октября днем и 24-25 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 21-22 октября с усилением до 15-20 м/с.

Баткенская область:

22 октября на большей части территории дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

23 октября ночью в отдельных районах дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег.

23 октября днем и 24-25 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 21-22 октября с усилением до 15-20 м/с.

Иссык-Кульская область:

22 октября днем и 23 октября ночью на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

23 октября днем в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.

24-25 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 21-22 октября с усилением до 15-20 м/с.

Нарынская область:

22 октября на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег, днем отдельных районах осадки интенсивные.

23 октября ночью на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

23 октября днем и 24-25 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 21-22 октября с усилением до 15-20 м/с.