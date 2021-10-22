В столице строят три новых моста

Об этом сообщают в Управлении капитального строительства.

Улица Архитекторов реконструируется от улицы Киргизской до Малого Чуйского канала (МЧК) в жилом массиве "Ак-Босого". Там же полностью демонтирован старый мост через МЧК и начато строительство нового моста. На данном этапе установлены железобетонные балки длиной 18 метров. После реконструкции общая ширина моста будет составлять 12,5 метров, а длина – 19 метров. С обеих сторон предусмотрены тротуары шириной в 1,5 метра.

Также реконструируется улица Гидростроителей от улицы Курманжан Датка до улицы Аул со строительством моста через реку Аламедин в жилом массиве "Эне-Сай". После реконструкции длина моста составит 31 метр, а ширина – 14,4 метра. С обеих сторон обустроят тротуары шириной в 2,25 метра.

Отрезок улицы Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы Шабдан Баатыра будет отремонтирован со строительством моста через реку Аламедин. Общая длина моста составит 24,12 метров, ширина – 11,25 метров. Также предусмотрены тротуары с обеих сторон шириной 2,25 метров.

Между тротуаром и дорогой будут установлены бетонные блоки, а по краям моста железные перильные ограждения для безопасного передвижения по мосту.

Ранее на улицах Гидростроителей и Сухэ-Батора не было мостов, они были тупиковыми. Теперь они станут незаменимой артерией городских дорог.

Вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года. По проекту будут реконструированы 60 улиц, общей протяженностью более 70 километров и построено 5 мостов.

Работы ведутся подрядной организацией China Road and Bridge Corporation за счет грантовых средств Китая.