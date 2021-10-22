Ташиев: Кыргызстан купит беспилотники у Турции и России

Кыргызстан купит беспилотники у Турции и России. Об этом вчера журналистам на церемонии передачи боевой техники Пограничной службе заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, в Турции на данный момент наши военные проходят обучение

на приобретение для усиления личного состава Пограничной службы ГКНБ из бюджета было выделено 300 миллионов сомов.

"Что касается 40 единиц бронированной военной техники, то ее мы купили у ОАЭ. И впервые деньги были выделены из бюджета", - сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, в Бишкеке прошла церемония передачи боевой техники Пограничной службе ГКНБ, в которой принял участие президент Садыр Жапаров.