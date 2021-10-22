За 9 месяцев сотрудники СБНОН изъяли более двух тонн наркотических средств

Состоялось оперативное совещание, на котором обсуждались итоги деятельности структурных и региональных подразделений службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД за 9 месяцев этого года.

В ходе совещания отмечено повышение показателей изъятия наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за 9 месяцев 2021 года в едином реестре преступлений и проступков сотрудниками службы зарегистрировано 416 факта (388 наркопреступлений и 28 проступков), что составляет 39,9 процентов от зарегистрированных всеми ОВД фактов наркопреступлений и проступков.

Оперативными подразделениями СБНОН из незаконного оборота изъято 2 тонны 402 килограмм 709 граммов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, что составляет 76,9 процентов от всех изъятых ОВД наркотиков.

На подведении итогов руководством отмечены имеющиеся недостатки в деятельности отдельных структурных подразделений, за слабую работу некоторые начальники управлений и отделов получили взыскания. Отдельно были обозначены требования по соблюдению законности и служебной дисциплины среди личного состава.

В завершение итогового мероприятия поставлены задачи, направленные на совершенствование деятельности службы и определены приоритетные направления на предстоящий отчетный период.

В результате оперативно-служебной деятельности службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД за текущий период изъято большое количество тяжелых наркотиков: изъяты 7 килограмм 281 грамм опия, 6 килограмм 0,40 грамм героина, 123 килограмма 799 грамм смолы каннабиса (гашиш).

Совместно с правоохранительными органами России и Казахстана проведены крупномасштабные спецоперации, в результате которых на территории России изъято 46 килограммов 476 граммов гашиша и на территории Казахстана 7 килограммов 700 граммов опия и 1 килограмм 100 грамм гашиша.

Во взаимодействии с силовыми структурами службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресечена деятельность межнациональных наркогруппировок, состоящих из граждан Кыргызстана, Таджикистана и России, которые организовали канал незаконного оборота наркотиков. Кроме этого сотрудниками СБНОН в результате операций c поличным задержаны 9 членов организованных преступных наркогруппировок.

Помимо активной деятельности по противодействию распространению наркотиков, особое внимание уделяется международному сотрудничеству в целях усиления системы международного наркоконтроля. Осознавая эту значимость, СБНОН МВД КР успешно развивает отношения с правоохранительными органами многих стран и различными международными организациями.