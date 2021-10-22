Путин: талибов нужно побыстрее ввести в "семью цивилизованных народов"

Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, чем быстрее талибы войдут в цивилизованные отношения с другими странами, тем легче будет вести с ними диалог, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума.

"Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, то тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять. И задавать какие-то вопросы, и если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", - сказал Путин .

"А в случае дезинтеграции не с кем будет разговаривать. И "Исламское движение Узбекистана", и чего там только нет на территории сегодняшнего Афганистана. И все это угрожает нашим союзникам и соседям. А если иметь в виду, что у нас нет визовых ограничений и свободное передвижение практически через границы - это и для нас, для России, имеет очень серьезное значение с точки зрения обеспечения своей безопасности", - отметил российский президент.

Он подчеркнул, что сейчас нужно всем вместе объединять усилия, "вместе бороться с этими проблемами".

"Согласен с президентом Казахстана, конечно, вместе нужно решать и вопрос легализации политических сил в самом Афганистане, посматривая на то, что происходит в реальной жизни", - сказал Путин.