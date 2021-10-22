В Бишкеке пройдет конференция в честь 120-летия Юсупа Абдрахманова

В Бишкеке сегодня, 22 октября, пройдет конференция, посвященная 120-летию Юсупа Абдрахманова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, научно-практическая конференция состоится в 14:00 часов в Бишкекской городской центральной библиотеке по адресу: ул. С. Чокморова № 246.

На мероприятие приглашены кандидат политических наук, автор сценария документального фильма "Юсуп Абдрахманов - лидер нации" Бакыт Орунбеков, кандидат исторических наук, автор книги "Юсуп Абдрахманов" Жумагул Байдилдеев, кандидат исторических наук, научный сотрудник института истории, археологии и этнология Академии наук КР Тыныстан Арзыбаев, заведующая отделом издательского центра "Илим" Академии наук КР Жыпара Кочкорбаева, председатель ОсОО Редакции газеты "Позиция Профсоюза" ЦК профсоюза КР Акил Адамалиев и член национального союза журналистов КР Асан Акматов.

Для справки

Юсуп Абдрахманов – первый председатель Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР. В 1924 году под его руководством окончательно были определены границы современного Кыргызстана.