В Англии издана книга о Курманжан датке

Британское издательство Hertfordshire Press опубликовало поэму кыргызской поэтессы - Бубайшы Арстанбековой, об истории выдающийся Курманжан датке на английском языке, в которой раскрывается образ жизни кыргызского народа.

Курманжан датка - первая государственная деятельница, среди кыргызских женщин. В народе ее прозвали "Алайской царицей"

и "Королевой юга". Кроме Курманжан титул "датка", что в переводе означает "генерал", среди женщин никто ранее не удостаивался такого звания за всю историю Кыргызстана.

В своей поэме кыргызская поэтесса отражает путь исторической личности через призму национальных устоев, обычаев, описывая жизнь

Курманжан вплоть до проводов героини в последний путь.

"Queen Kurmanjan of the Mountains" - хорошо раскрывает главную идею, что каждая женщина достойна и может стать великой личностью сделав значимый вклад в развитие своей страны.

Одна из главных целей поэмы - вдохновить и мотивировать современных девушек и женщин, так как в поэме хорошо описывается как Курманжан датка преодолевала трудности, как принимала решения для своей страны когда мало кто верил в нее.

Бубайша Арстанбекова писала эту поэму около 9 лет. Как говорит сама поэтесса, ей далось не просто написать о сильной личности, которая

защищала свой народ, пожертвовав своим сыном ради спокойствия своего народа - автор называет ее "Матерью Кыргызов". Бубайша тщательно изучала ее хронологию жизни для максимально точного донесение до читателей всего жизненного пути, достижения власти и о великой политической личности Кыргызского народа.

За свою поэму "Курманжан датка" на русском языке Арстанбекова заняла второе место на международном конкурсе Open Eurasia 2014. Таким образом ее поэма стала популярной не только в Кыргызстане, но и за рубежом.