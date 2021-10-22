В КР энергетики объяснили почему происходят отключения электроэнергии

В Кыргызстане министерство энергетики КР обещает принять меры для недопущения веерных отключений электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба МЭП, согласно утвержденному графику, до конца октября 2021 года на всех объектах энергетики будут завершены ремонтные работы. С 1 ноября отключений электричества в связи с ремонтом не будет.

"Однако, в случае возникновения аварийной ситуации свет может быть выключен для восстановления. В остальных случаях подача электричества не будет прервана.

"В прошлом году из-за пандемии ремонт на энергообъектах не проводился. В этом году отремонтировано все оборудование. Электричество приходилось отключать из-за капитального ремонта. Призываем вас понимать, что эти усилия направлены на обеспечение бесперебойного электроснабжения в зимний период", - говорится в сообщении министерства.

В то же время министерство энергетики призывает граждан экономно расходовать электроэнергию.