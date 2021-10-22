Таалатбек Масадыков встретился с советником премьер-министра Пакистана

В Исламабаде, 21 октября, состоялась встреча заместителя председателя совета безопасности КР Таалатбека Масадыкова с советником премьер-министра Исламской Республики Пакистан по национальной безопасности в ранге федерального министра Моид Юсуфом. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе беседы, стороны обсудили ситуацию внутри и вокруг Афганистана, вопросы региональной безопасности.

Обе стороны отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в Афганистане и необходимость сплочения усилий международного сообщества для обеспечения региональной безопасности.