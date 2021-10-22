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Таалатбек Масадыков встретился с советником премьер-министра Пакистана

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- Наталья Крайнова
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В Исламабаде, 21 октября, состоялась встреча заместителя председателя совета безопасности КР Таалатбека Масадыкова с советником премьер-министра Исламской Республики Пакистан по национальной безопасности в ранге федерального министра Моид Юсуфом. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе беседы, стороны обсудили ситуацию внутри и вокруг Афганистана, вопросы региональной безопасности.

Обе стороны отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в Афганистане и необходимость сплочения усилий международного сообщества для обеспечения региональной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/408289
Теги:
Афганистан, Пакистан, Кыргызстан, Таалатбек Масадыков
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