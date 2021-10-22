Байсалов: Кабмин открыл границы для студентов из Таджикистана

Эдил не присваивай чужие заслуги к себе, ПМ КР Марипов перед уходом подписал Постановление Правительства КР за №218-р от 30.09.2021 г, ну ты аферист очкарик.
Сегодня кабинет министров Кыргызстана открыл границу для студентов из Таджикистана. Об этом в Твиттере написал заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов.
"Одним из первых решений нового Кабинета Министров стало открытие границы для студентов из Таджикистана, обучающихся в наших ВУЗах - самого прочного моста дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами", - написал Байсалов.
Напомним, из-за закрытия границ после вооружённого конфликта на таджикско-кыргызской границе таджикские студенты не смогли вернуться на учебу в Кыргызстан.