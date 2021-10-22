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Байсалов: Кабмин открыл границы для студентов из Таджикистана

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня кабинет министров Кыргызстана открыл границу для студентов из Таджикистана. Об этом в Твиттере написал заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов.

"Одним из первых решений нового Кабинета Министров стало открытие границы для студентов из Таджикистана, обучающихся в наших ВУЗах - самого прочного моста дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами", - написал Байсалов.

Напомним, из-за закрытия границ после вооружённого конфликта на таджикско-кыргызской границе таджикские студенты не смогли вернуться на учебу в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/408290
Теги:
студенты, Таджикистан, Кыргызстан
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Комментарии
Ичкилик
22.10.2021, 13:00

Эдил не присваивай чужие заслуги к себе, ПМ КР Марипов перед уходом подписал Постановление Правительства КР за №218-р от 30.09.2021 г, ну ты аферист очкарик. 

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