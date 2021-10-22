Байсалов: Кабмин открыл границы для студентов из Таджикистана

Сегодня кабинет министров Кыргызстана открыл границу для студентов из Таджикистана. Об этом в Твиттере написал заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов.

"Одним из первых решений нового Кабинета Министров стало открытие границы для студентов из Таджикистана, обучающихся в наших ВУЗах - самого прочного моста дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами", - написал Байсалов.

Напомним, из-за закрытия границ после вооружённого конфликта на таджикско-кыргызской границе таджикские студенты не смогли вернуться на учебу в Кыргызстан.