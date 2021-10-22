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В Кыргызстане школьникам рассказывают про изменение климата

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане проходит акция молодежный караван по изменению климата для школьников. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН в КР.

Сообщается, что Программа развития ООН совместно с ОО "Студенты Кыргызстана за зеленую экономику" провели первую часть молодежного каравана в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях. Цель акции – повысить осведомленность молодежи о последствиях изменения климата и призвать их к действию, а также, информировать о гендерных стереотипах и цифровых навыках для молодежи.

Мероприятия прошли в средних школах имени Ч. Айтматова в городе Балыкчы и им. И. Арабаева в селе Кочкор, а также, в школе-интернате им. А. С. Макаренко в городе Кара-Балта при содействии районных управлений по образованию при министерстве образования и науки Кыргызской Республики. Всего в молодежном караване приняли участие 270 школьников.

"Изменение климата создает чрезвычайную ситуацию не только для Кыргызстана, но и для всего мира. В настоящее время Кыргызстан обещает поддерживать глобальную температуру на уровне 1,5 градуса до 2030 года в соответствии с Парижским соглашением. Чтобы выполнить это обещание, все стороны, особенно молодежь, государственные учреждения, неправительственные организации и частные компании, должны работать вместе", - сообщает советник постоянной представительницы ПРООН в Кыргызстане Эркинбек Касыбеков.

Мероприятия прошли в школах и молодежных центрах, запущенных при поддержке ПРООН ранее. Ожидается, что обученные участники будут иметь возможность делиться своим опытом со своими сверстниками в будущем.

В дальнейшем, как результат обучающих мероприятий, организаторы планируют создать платформу, где будут собраны все участники из всех регионов для дальнейшего обмена информацией и формировании образовательной сети по принципу "равный-равному".

Планируется, что вторая часть молодежного каравана охватит Ошскую, Джалал-Абадскую, Баткенскую и Таласскую областей и пройдет с 1 по 7 ноября 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/408295
Теги:
ПРООН, школа, экология, Кыргызстан, климат
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