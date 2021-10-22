Погода
$ 84.74 - 84.91
€ 97.70 - 99.20

В ближайшей перспективе будет обновлен грузовой парк "Кыргыз темир жолу"

197  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом сообщил гендиректор Азамат Сакиев. В соответствии плана проведения осеннего осмотра комиссия во главе с генеральным директором "ГП" НК" Кыргыз темир жолу" Азаматом Сакиевым осуществила выезд в южное отделение железной дороги. Комиссия посетила семь станций, расположенных в Оше, а также в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях.

В первую очередь, было уделено внимание к готовности объектов к осенне-зимней подготовке, безопасность движения и соблюдение трудовой дисциплины, условиям, в которых работают коллектив компании.

"Выявлены незначительные нарушения, которые будут в кратчайшие сроки устранены. Дано поручение руководству южного отделения по улучшению условий и соблюдению безопасности. В ближайшей перспективе будет частично обновлен грузовой парк, улучшено состояние верхнего строения пути. Все работы будут осуществляться под моим личным контролем", - рассказал глава предприятия Азамат Сакиев.

Аналогичный осмотр был проведен в сентябре этого года на станциях и в структурных подразделениях, расположенных на севере страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408299
Теги:
Баткенская область, Джалал-Абадская область, железная дорога, Ошская область, Кыргызстан, Кыргыз темир жолу
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  