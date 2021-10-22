В ближайшей перспективе будет обновлен грузовой парк "Кыргыз темир жолу"

Об этом сообщил гендиректор Азамат Сакиев. В соответствии плана проведения осеннего осмотра комиссия во главе с генеральным директором "ГП" НК" Кыргыз темир жолу" Азаматом Сакиевым осуществила выезд в южное отделение железной дороги. Комиссия посетила семь станций, расположенных в Оше, а также в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях.

В первую очередь, было уделено внимание к готовности объектов к осенне-зимней подготовке, безопасность движения и соблюдение трудовой дисциплины, условиям, в которых работают коллектив компании.

"Выявлены незначительные нарушения, которые будут в кратчайшие сроки устранены. Дано поручение руководству южного отделения по улучшению условий и соблюдению безопасности. В ближайшей перспективе будет частично обновлен грузовой парк, улучшено состояние верхнего строения пути. Все работы будут осуществляться под моим личным контролем", - рассказал глава предприятия Азамат Сакиев.

Аналогичный осмотр был проведен в сентябре этого года на станциях и в структурных подразделениях, расположенных на севере страны.