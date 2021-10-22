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В Кыргызстане установлена предельная цена на уголь для населения

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 22 октября, сотрудники отдела по Бишкеку и Чуйской области антимонопольного органа приняли участие в выездном мероприятии на стационарные точки реализации угля, расположенные на объездной дороге Бишкека.

В мероприятии также принимали участие специально созданные комиссии по Аламединскому району Чуйской области и Свердловского района Бишкека.

В комиссии вошли сотрудники акимиатов, налоговой службы, участковые инспекторы и Управление патрульной службы милиции.

В ходе мероприятия было выявлено завышение цен на уголь, уголь реализовывался по 5000 сом, в связи с чем антимонопольным органом было вынесено предупреждение о прекращении нарушений, размещении ценников с указанием цен на уголь. Предельная цена на уголь для населения должна составлять 4400 сомов, с погрузкой 4500 сомов.

Кроме того, проведена разъяснительная работа с реализаторами угля о введении государственного регулирования цен на уголь и реализации угля потребителям по установленным ценам. Реализаторы угля были предупреждены об ответственности при завышении цен на уголь.


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URL: https://www.vb.kg/408301
Теги:
уголь, Чуйская область, Бишкек
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