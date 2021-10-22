За каждым акимом теперь будет стоять президент

Вчера президент Садыр Жапаров подписал новый закон о МСУ и провел Республиканское совещание глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций – впервые в истории КР.

Так сложилось, что раньше президенты Кыргызстана не встречались в подобном формате с акимами, мэрами и главами айыл окмоту. Между главой государства и местными руководителями всегда были какие-то посредники.

О чем говорит это событие? Прежде всего, о том, что Садыр Жапаров укрепляет власть. В мировой практике есть разные формы общения главы государства с представителями местных общин. В некоторых странах президенты вообще не знают, что происходит на местах – это супердемократия. Мы же переходим на другую форму управления. Она позволит президенту опираться на местную власть и, фактически, быть на прямой связи с народом.

Прошедшее совещание очень четко показало, что глава государства собирается усиливать личное общение со представителями МСУ, намерен вести с ними прямой диалог, благо современные средства связи позволяют делать это.

К слову, выборность на местном уровне все-таки остается. Она заложена в том, что каждый район будет теперь выбирать своего депутата. А если к тому же будет реализован проект Народного курултая, то голос простого народа будет звучать со всех высоких трибун.

Теперь, когда мэры и акимы будут назначаться президентом, внушительная каста кыргызских чиновников-бюрократов вряд ли сможет оказывать них давление. За новыми руководителями МСУ будет стоять глава государства.

Для руководства МСУ – это новый уровень власти, который даст им возможность заниматься реальной работой, а не сбором статданных и перекладыванием бумажек с места на место. В частности, поможет более оперативно и качественно решать многие вопросы в регионах, в том числе приграничных. Полпреды и акимы смогут принимать важные решения на своем уровне, так как это делают в соседних государствах

Вместе с тем, руководителям МСУ придется стать более дисциплинированными, поскольку отвечать за свои ошибки им придется перед главой государства.

Надо отметить, что изменение системы взаимодействия президента и местных органов власти отвечает требованиям времени. К сожалению, сегодня все оторвались от реальной жизни народа – и чиновники, и депутаты, и гражданский сектор, и даже СМИ. Новый подход к управлению поможет "приземлить", прежде всего, представителей властных структур и заставит их работать в интересах народа.