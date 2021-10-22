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Мурат Бейшенов:"Беспилотник – самое эффективное средство укрепления границ"

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- Жан Алиев
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Кыргызстан закупает у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar, а у России – комплексы "Орлан-10Е". Об этом журналистам заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он также отметил, что эта техника закупается за счет государственного бюджета. Скоро из Турции будут доставлены беспилотные летательные аппараты. Такое оружие есть только в пяти странах мира, и мы станем одной из них. Специалисты по управлению беспилотниками уже проходят обучение. На закупку российских "Орлан-10Е" тоже выделены средства из госбюджета.

Экс-замминистра обороны Кыргызстана, профессор КРСУ Мурат Бейшенов считает, что сейчас беспилотники – это самая современная техника, для укрепления границ. И именно турецкие беспилотники в Нагорном Карабахе продемонстрировал их эффективность в действии. В наших горных условиях, тем более учитывая ситуации с Таджикистаном и Афганистаном такие летательные аппараты были нам крайне необходимы.

"Раньше никогда вооружение не покупалось на бюджетные средства, бюджет один и тот же был всегда, и даже уменьшался. Вооружение не закупалось. Но узнав несколько дней назад, что решен вопрос закупки беспилотных летательных аппаратов, был очень рад", - сказал Мурат Бейшенов.


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URL: https://www.vb.kg/408304
Теги:
Россия, Турция, Вооруженные силы
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