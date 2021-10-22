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Садыр Жапаров меняет военно-политический расклад в Центральной Азии

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- Анвар Ажиев
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Вчера президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии вручения боевой техники Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности. 40 единиц бронированной военной техники куплены по поручению главы государства для укрепления государственной границы и личного состава Пограничной службы страны.

"Это подготовка не к конфликтам, а подготовка к сохранению безопасности нашей страны. В течение 30 лет мы никогда и ни с кем не начинали конфликтов, мы с оружием в руках не захватывали зарубежные территории. И в будущем так не произойдет. Однако, если будут попытки захватить наши территории, тогда ответ будет суровым", - сказал президент.

Впервые за историю КР, наша республика выделила бюджетные средства в размере 300 миллионов сомов для усиления личного состава Пограничной службы ГКНБ. Техника была приобретена в ОАЭ.

Кроме того, как сообщил журналистам Камчыбек Ташиев Кыргызстан также планирует закупить беспилотники "Байрактар" у Турции. Глава ГКНБ отметил, что военные республики уже сейчас проходят обучение в Турецкой Республике.

Покупка вооружения говорит о том, что Кыргызстан намерен заниматься собственной безопасностью вне зависимости от принадлежности к международным военным блокам.

У кыргызской власти сегодня сложилось четкое понимание, что защита нашей страны - это собственное дело. Если раньше в Кыргызстане была иллюзия, что кто-то за нас будет воевать, то сейчас этого нет. Весенние события на границе в Баткенской области показали, насколько сильно мы заблуждались.

Кроме того, необходимость создавать собственную боеспособную армию диктуют изменения геополитической обстановки. В частности, вывод американских войск из Афганистана и приход к власти талибов. Недавно стало известно, что "Талибан" хочет разместить части регулярной армии на границе с Таджикистаном, а это представляет угрозу не только для соседней республики, но и для нас.

Покупка легендарных беспилотников "Байрактар" - мощнейшего современного вооружения, создает совершенно другой военный потенциал у нашей республики в регионе.

Это уже не устаревшее вооружение советских армий, которое доставалось нам раньше.

Сегодня Кыргызстан продемонстрировал намерение укрепить боеспособность своей армии. В связи с этим, у некоторых может создаться впечатление, что КР пойдет по пути Азербайджана, перевооружаться которому помогла Турция. Однако, наша республика, очевидно, будет придерживаться многовекторности и в части закупки вооружений (уже было заявлено о намерении купить беспилотники "Орлан" у России), а также продолжит свое членство в военных блоках, но уже в качестве участника, который обладает реальной боевой мощью.


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URL: https://www.vb.kg/408305
Теги:
оружие, президент, Кыргызстан, Вооруженные силы, Садыр Жапаров
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